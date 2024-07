Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Täter flüchten nach Einbruchdiebstahl aus Parfümerie: Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

Nach einem Einbruch in eine Parfümerie am frühen Mittwochmorgen, 17. Juli, in Bremerhaven-Geestemünde ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. Erbeutet wurden nach ersten Erkenntnissen mehrere Flaschen Parfüm mit einem bislang noch unbekannten Wert.

Gegen 4 Uhr wurde die Polizei zu dem Einbruch an der Georgstraße, zwischen Bismarckstraße und Kreuzstraße, gerufen. Zwei unbekannte Täter hatten die gläserne Zugangstür zu dem Geschäft beschädigt und sich so Zutritt zu dem Verkaufsraum verschafft. Nachdem sich die beiden bislang unbekannten Diebe aus den Regalen mehrere Flaschen Parfüm schnappten, ergriffen sie die Flucht. Ein aufmerksamer Zeuge sah zwei Männer vom Tatort in Richtung der Bismarckstraße flüchten.

Die erste Person wird als männlich und mit einer breiten Statur beschrieben. Zudem soll der Verdächtige mit einer dunklen Jogginghose mit weißen Streifen und einer dunklen Kapuzenjacke bekleidet gewesen sein. Sein Komplize ist ebenfalls männlich und soll zum Tatzeitpunkt einen schwarzen Kapuzenpulli mit einem weißen Aufdruck auf dem Rücken getragen haben. Beide führten eine bunte Einkaufstasche mit sich.

Die Polizei bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder zum Tatgeschehen geben können, sich unter der Rufnummer 0471/953-4444 zu melden.

