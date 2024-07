Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Angriffe auf Polizeibeamte am Wochenende

Bremerhaven (ots)

Am vergangenen Wochenende ereigneten sich unabhängig voneinander drei Fälle im Stadtgebiet, bei denen Polizeibeamte angegriffen wurden.

Zunächst meldeten Passanten einen 47-jährigen Mann, der am Samstagnachmittag, 13. Juli gegen 16 Uhr, in der Innenstadt wahllos auf Gegenstände einschlug und mit seinen Füßen umhertrat. Als der scheinbar alkoholisierte Mann einen Platzverweis für den Bereich der Innenstadt erhielt, kam er diesem nicht nach. Er schrie die eingesetzten Beamten an und leistete starke Gegenwehr bei der Durchsetzung der Anordnung. Hierbei erlitt eine Beamtin leichte Verletzungen. Nachdem der Mann unter Kontrolle gebracht werden konnte, nahmen die Beamten den 47-Jährigen in Gewahrsam. Gegen ihn wird nun wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Ein ähnlich gelagerter Fall ereignete sich noch am selben Tag in Bremerhaven-Grünhöfe. Kurz vor Mitternacht meldeten Anwohner der Siemensstraße eine Ruhestörung. Vor Ort trafen die Polizisten auf zwei Männer, die im Garten eines Mehrfamilienhauses lautstark Musik hörten. Nach einer ersten Ansprache und Bitte die Musik leiser zu drehen, zeigte sich einer der Beteiligten uneinsichtig. Der alkoholisierte Mann fing unverzüglich lautstarke Diskussionen mit den Einsatzkräften an. Die Situation mündete in einen tätlichen Angriff auf die Beamten, so dass der Mann zu Boden gebracht und fixiert wurde. Der 42-Jährige muss sich nun wegen Widerstands und tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte verantworten.

Ein weiterer Angriff auf Polizeibeamte ereignete sich knapp eine Stunde später in Bremerhaven-Mitte. Eine offenbar betrunkene 26-jährige Autofahrerin leistete bei einer Verkehrskontrolle am frühen Sonntagmorgen, 14. Juli, Widerstand gegen die Polizeibeamten. Ersten Erkenntnissen zufolge, befuhr die Bremerhavenerin kurz nach 1 Uhr die Bürgermeister-Smidt-Straße ohne Licht in südlicher Richtung. Bei einer anschließenden Kontrolle stellten die Einsatzkräfte Anzeichen, die auf den Konsum berauschender Mittel hindeuteten fest. Die 26-Jährige griff die Beamten während der polizeilichen Maßnahmen an, sodass sie zu Boden gebracht und gefesselt werden musste. Bei der Bremerhavenerin wurde eine Blutentnahme veranlasst. Die 26-Jährige ist nach Abschluss der Maßnahmen wieder entlassen worden. Die Polizei ermittelt in diesem Fall jetzt unter anderem wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

