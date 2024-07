Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Opelfahrer gefährdet den Verkehr und verursacht Unfälle in Bremerhaven-Lehe

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven ermittelt nach dem Verdacht einer Unfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs in Bremerhaven. Ein Zeuge meldete der Polizei am Mittwochabend, 10. Juli, um kurz vor 21 Uhr, dass ein blauer Opel im Stadtteil Lehe mehrere Unfälle verursacht und die Fahrt fortgesetzt habe, ohne sich um die Schäden zu kümmern. So sei der Fahrer des Opels in Schlangenlinien gefahren, habe zum Teil den Gehweg mitgenutzt und sei mit einem geparkten VW kollidiert. Im weiteren Verlauf habe der Opelfahrer auch noch ein Gebäude touchiert und Schäden verursacht. Die Schadenshöhe der Unfälle schätzt die Polizei auf bislang 7000 Euro. Außerdem sei der Opel entgegen der vorgeschriebenen Richtung in eine Einbahnstraße gefahren. Im Rahmen der Fahndung konnten die Polizeibeamten den Wagen finden. Der Halter und eine weitere Person wurden an der Wohnanschrift angetroffen. Sie hatten Alkohol konsumiert, gaben jedoch an, das Fahrzeug nicht bewegt zu haben. Da die Gesamtumstände jedoch den dringenden Verdacht zuließen, dass die beiden Männer das Fahrzeug unter Alkoholeinfluss geführt und die Unfälle verursacht hatten, wurden Blutproben entnommen. Zur Beweissicherung wurde auch der Opel als Tatmittel beschlagnahmt. Die Ermittlungen laufen weiter. Weitere Zeugen der Unfälle oder der Straßenverkehrsgefährdungen können sich bei der Polizei melden: 0471/953-3163.

