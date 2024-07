Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizei nimmt Täter nach Pkw-Aufbruch fest

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 14. Juli, zu einem aktuellen Pkw-Aufbruch in Bremerhaven Lehe gerufen.

Zeugen meldeten gegen 1 Uhr über den Polizeinotruf 110, dass soeben eine Person auf einem Parkplatz an der Dionysiusstraße, nahe der Jacobistraße, die Heckscheibe eines dort geparkten Fahrzeuges eingeschlagen und daraus Gegenstände entwendet hatte. Die Einsatzkräfte eilten mit mehreren Streifenwagen zum Einsatzort. Dort entdeckten sie den Mann an einem weiteren Auto, an dem er auch schon eine Scheibe eingeschlagen hatte. Als der 30-jährige polizeibekannte Täter die Polizeifahrzeuge erblickte, flüchtete er zunächst, konnte aber schnell durch die nachsetzenden Beamten eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt.

