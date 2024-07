Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Ungewöhnlicher Peugeot-Motorroller an der Deichstraße gestohlen

Bremerhaven (ots)

Unbekannte Täter haben am Dienstagabend, 9. Juli, an der Deichstraße in Bremerhaven-Mitte einen Motorroller gestohlen. Der Fahrer hatte das Kleinkraftrad gegen 17.50 Uhr auf dem City-Port-Parkplatz unweit der Geeste abgestellt und mit technischen Sicherungen versehen. Als der Fahrer gegen 23 Uhr zurückkehrte, war der Motorroller nicht mehr da. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen Peugeot Metropolis. Dieser besitzt die Besonderheit von zwei Vorderrädern und wirkt damit größer als gewöhnliche Motorroller. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Telefon 0471/953-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell