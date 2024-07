Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Eine leicht verletzte Person nach Beinahe-Kollision mit Bus

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven wurde am gestrigen Montagvormittag, 15. Juli, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Bus gerufen.

Die Einsatzkräfte wurden gegen 11.25 Uhr zur Georgstraße alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 44-jähriger VW Passat-Fahrer die Georgstraße in nördlicher Richtung und beabsichtigte nach rechts in die Weidestraße abzubiegen. Dabei übersah er offenbar einen vorfahrtberechtigten Bus, der die Busspur der Georgstraße ebenfalls in nördlicher Richtung befuhr. Der 61-jährige Busfahrer leitete eine Gefahrenbremsung ein und verhinderte dadurch eine Kollision mit dem Auto. Allerdings verletzte sich bei der Bremsung ein Fahrgast im Bus leicht. Die Polizei sicherte die Unfallstelle während der Unfallaufnahme und regelte den Verkehr.

