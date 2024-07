POL-Bremerhaven: Polizei fasst flüchtigen Ladendieb

Bremerhaven (ots) - Die Polizei Bremerhaven wurde am gestrigen Donnerstagmorgen, 18. Juli, zu einem Einbruchdiebstahl im Fischereihafen gerufen. Die Polizeibeamten wurden gegen 10 Uhr zu einem Werkstattbetrieb an der Straße Am Lunedeich nahe der Wittlingstraße beordert. Hier hatten bislang unbekannte Täter offenbar in der Zeit von Mittwochabend, 17.Juli, bis Donnerstagmorgen, 18. Juli, eine Stahltür aufgebrochen. Sie ...

mehr