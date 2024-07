Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbruch in Werkstatt - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven wurde am gestrigen Donnerstagmorgen, 18. Juli, zu einem Einbruchdiebstahl im Fischereihafen gerufen.

Die Polizeibeamten wurden gegen 10 Uhr zu einem Werkstattbetrieb an der Straße Am Lunedeich nahe der Wittlingstraße beordert. Hier hatten bislang unbekannte Täter offenbar in der Zeit von Mittwochabend, 17.Juli, bis Donnerstagmorgen, 18. Juli, eine Stahltür aufgebrochen. Sie entwendeten aus dem Betrieb unter anderem diverse hochwertige Elektro- und Motorgeräte wie eine Benzinkettensäge, eine Motorsense sowie drei Aufsitzrasenmäher verschiedener Marken. Für den Transport nutzten die Unbekannten offenbar einen grauen Doppelachsanhänger mit der Firmenaufschrift Frese-Salbert, den die Täter dort ebenfalls entwendeten. Der Anhänger wurde noch am Donnerstagnachmittag in der Dieselstraße wieder aufgefunden. Aufgrund der Menge und Größe des Stehlgutes gehen die Ermittler der Polizei davon aus, dass die Diebe den Abtransport in mehreren Touren durchgeführt haben müssen.

Die Polizei bittet nun alle Personen, die Hinweise zur Tat geben können oder auffällige Beobachtungen im Bereich des Abstellortes des Anhängers in der Dieselstraße gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0471/ 953-4444 zu melden.

