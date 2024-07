Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Räuber festgenommen

Duisburg (ots)

Ein 35-jähriger Duisburger steht im Verdacht, am Dienstag (16. Juli) hintereinander Straftaten begangen und so mehrere Polizeieinsätze verursacht zu haben.

Um 16:30 Uhr klopfte ein 35-Jähriger bei strömenden Regen an die Fensterscheibe eines auf der Tersteegenstraße geparktes Auto und bot den beiden Insassen aus heiterem Himmel ein Elektrogerät zum Verkauf an. Offensichtlich sollte das Verkaufsangebot lediglich als Ablenkmanöver dienen, denn er entwendete von einem der beiden Männer ein Handy und ergriff die Flucht. Die Beiden versuchten dies zu verhindern, wurden aber dann mit einem stichwaffenähnlichen Gegenstand bedroht. Das Duo aus dem Auto verständigte die Polizei, während der mutmaßliche Handy-Räuber flüchtete.

Auf dem Weg zur Tersteegenstraße erhielten die Polizeibeamten eines Streifenwagens Kenntnis von einem weiteren möglichen Raub auf der Wanheimer Straße an der Ecke zur Eigenstraße. Kurz zuvor soll ein etwa 35 Jahre alter Mann einen anderen zu Fall gebracht und hierbei die Geldbörse entwendet haben. Der geschädigte Hochfelder wehrte sich und stellte den mutmaßlichen Wiederholungsräuber zur Rede. Daraufhin soll dieser zunächst einen stichwaffenähnlichen Gegenstand gezückt, schließlich aber die Geldbörse zurückgegeben und schlussendlich die Flucht ergriffen haben. Verletzt wurde hierbei niemand.

Beim Eintreffen auf der Tersteegenstraße erhielten die Polizisten von Anwohnern den entscheidenden Hinweis, dass sich der mutmaßliche Täter auf der Wanheimer Straße aufhalten würde. Dank einer guten Personenbeschreibung von Zeugen konnten die Polizisten den 35-Jährigen finden und festnehmen.

Bei der Durchsuchung des Festgenommenen konnte ein stichwaffenähnlicher Gegenstand aufgefunden werden. Da augenscheinlich Alkohol im Spiel war und der freiwillige Atemalkoholtest dies bestätigte, wurde auf Anordnung einer Richterin beim Amtsgericht Duisburg eine Blutprobe entnommen. Aufgrund einer bereits bestehenden Verletzung an seiner Hand wurde er zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Im Anschluss ging es für den mutmaßlichen Mehrfachräuber in das Polizeigewahrsam.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wurde der Polizeibekannte am Mittwochmittag (17. Juli) einem Haftrichter beim Amtsgericht Duisburg vorgeführt. Der Haftbefehl wurde antragsgemäß erlassen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell