POL-DU: Hochemmerich: Schockanruf - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Montagnachmittag (15. Juli) gegen 16:30 Uhr nahm eine Seniorin, die in einer Seitenstraße auf dem Mühlenweg wohnt, einen sogenannten Schockanruf entgegen. Die weibliche Stimme am anderen Ende der Leitung gab sich als ihre Tochter aus und gaukelte vor, eine Verkehrsunfallflucht begangen zu haben, im Gefängnis zu sitzen und gegen eine Kaution in Höhe von einer fünfstelligen Summe freigelassen zu werden.

Noch in Sorge um Ihre Tochter nahm die Rentnerin einen weiteren Anruf entgegen, bei welchem ihr gesagt wurde, dass die Bargeldsumme gegen 17:15 Uhr bei ihr zu Hause abgeholt würde.

Ein Unbekannter nahm das Ersparte der Dame an sich und wird wie folgt beschrieben: Er soll 1,80 Meter groß sein, eine normale Statur und kurze, platte dunkle Haare haben. Bekleidet war er mit einem langärmeligen schwarzen Hemd, einer schwarzen Hose und trug eine schwarz-weiße medizinische Maske.

Wenn Sie verdächtige Personen oder auch Fahrzeuge beobachtet haben, dann melden Sie sich beim Kriminalkommissariat 32 unter der Rufnummer 0203 2800.

