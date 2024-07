POL-DU: Rahm: Seniorin von Betrügern ausgenommen

Duisburg (ots) - Am Freitagabend (12. Juli) gegen 22 Uhr informierte ein Restaurant-Besitzer die Polizei, dass in den Keller seines Lokals eingebrochen wird. Die von ihm installierte Kamera meldete den Eindringling via Push-Nachricht auf seinem Smartphone. Und tatsächlich trafen die Beamten vor Ort auf einen Mann in weißer Jacke und dunkler Hose, der versuchte sich unbefugt Zutritt zu verschaffen. Er muss sich nun mit ...

