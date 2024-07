Polizei Duisburg

POL-DU: Laar: 33-jähriger Mann nach Kellereinbruch festgenommen

Duisburg (ots)

Am Freitagabend (12. Juli) gegen 22 Uhr informierte ein Restaurant-Besitzer die Polizei, dass in den Keller seines Lokals eingebrochen wird. Die von ihm installierte Kamera meldete den Eindringling via Push-Nachricht auf seinem Smartphone.

Und tatsächlich trafen die Beamten vor Ort auf einen Mann in weißer Jacke und dunkler Hose, der versuchte sich unbefugt Zutritt zu verschaffen. Er muss sich nun mit einem Strafverfahren auseinander setzen.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle (Kriminalprävention/Opferschutz) stehen Ihnen hilfreich bei der Realisierung Ihrer Sicherheitsmaßnahmen zur Seite. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich kostenlos beraten lassen. Jeden Mittwoch finden in der Polizeiwache in Ruhrort Veranstaltungen um 13 Uhr und um 15 Uhr statt. Eine telefonische Anmeldung ist unter der 0203 280 4761 möglich. Weitere Informationen finden Sie hier: https://duisburg.polizei.nrw/technische-praevention-0

