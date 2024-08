Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 20.08.2024

Goslar (ots)

Am vergangenen Wochenende ereigneten sich im Bereich Bad Harzburg und Goslar-Oker drei Einbrüche in Gewerbebetriebe.

Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einer Werkshalle in der Wolfenbütteler Straße 42 in Oker. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt.

In Bettingerode gelangten Unbekannte in eine Lagerhalle eines Betriebes in der Hauptstraße 27 und entwendeten dort Metallschrott. Aufgrund der Menge dürfte der Abtransport mit einem Fahrzeug oder Anhänger erfolgt sein. Der Schaden wird hier auf etwa 6.000 Euro geschätzt.

Eine weitere Tat ereignete sich in der Oststraße in Bad Harzburg. Hier wurde ebenfalls eine Lagerhalle gewaltsam geöffnet, Diebesgut allerdings nicht erlangt.

Hinweise oder Beobachtungen, die mit diesen taten in Verbindung stehen, nimmt die Polizei Goslar unter der Amtsnummer (05321) 3390 oder die Polizei Bad Harzburg unter (05322) 55480 entgegen.

+++

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es zwischen Sonntagabend und Montagmorgen im Stadtteil Steinberg.

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchierte zwischen 22.30 Uhr und 07.15 Uhr auf der Straße Am Nordberg einen auf einer Parkfläche in Höhe Dr.-Wachler-Weg geparkten blauen Dacia Sandero und beschädigte diesen am Heck. Anschließend entfernte sich das verursachende Fahrzeug unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt.

Hinweise zu diesem Verkehrsunfall, insbesondere zum verursachenden Fahrzeug, nimmt die Polizei Goslar unter der Telefonnummer (05321) 3390 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell