Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 19.08.2024

Goslar (ots)

Unbekannte verschafften sich in der Sonntagnacht unerlaubt Zugang zu dem Grundstück der Lebenshilfe auf der Straße Probsteiburg bei Goslar.

Die bislang unbekannten Täter drangen unter Gewaltanwendung in die dortige Werkstatt ein und durchstöberten diverse Räumlichkeiten. Anschließend entkamen die Täter unerkannt. Zum Diebesgut kann bislang keine Aussage getroffen werden.

Hinweise oder Beobachtungen, die mit beiden Taten in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei Goslar unter der Telefonnummer (05321) 3390 entgegen.

+++

In der Zeit von Samstag auf Sonntag ereigneten sich im Raum Goslar zwei Verkehrsunfallfluchten

Die 44-jährige Fahrerin eines Golfs Variant mit Goslarer Kennzeichen hatte ihr Fahrzeug gegen 19 Uhr auf Höhe der Blumenstraße 15 in Goslar ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt. Als sie am Sonntagabend um 21 Uhr zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie diverse Beschädigungen an der linken Fahrzeugseite fest. Das verursachende Fahrzeug hatte sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Die Höhe des Schadens wird auf rund 300 Euro geschätzt.

Am Samstag stellte der 33-jährige Fahrer eines VW- Passates mit Goslarer Kennzeichen hatte sein Fahrzeug gegen 16 Uhr auf einem Parkplatz auf dem Mittelring in Hahndorf auf Höhe der Hausnummer 4 ab. Als er am Sonntag gegen 14 Uhr zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung an der linken Seite der Stoßstange fest. Der Unfallverursacher entfernte sich widerrechtlich vom Unfallort und zeigte seine Verkehrsbeteiligung nicht an.

Hinweise zu den Verkehrsunfällen, insbesondere zu den flüchtigen Fahrzeugen, nimmt die Polizei Goslar unter der Telefonnummer (05321) 3390 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell