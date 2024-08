Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung PK Bad Harzburg vom 17.08.2024

Goslar (ots)

Pressemeldung Polizeikommissariat Bad Harzburg vom 17.08.2024

Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer in Vienenburg

Am 16.08.2024, gegen 13.28 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Goslarer Straße in Vienenburg. Dort übersah ein 46jähriger PKW Fahrer ein entgegenkommendes Motorrad, als er von der Goslarer Straße nach links in die Heilerstraße einbiegen wollte. Es kam zu einem Zusammenstoß. Der 17jährige Motorradfahrer aus Vienenburg kam zu Fall und wurde verletzt. Er wurde ins KH Goslar verbracht. Motorrad und PKW wurden beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 6000,- EUR. Mit diesem Hintergrund wurde gegen den Unfallverursacher auch ein Strafverfahren eingeleitet. Am Unfallort - in unmittelbarer Nähe zum Bahnübergang - kam es während der Unfallaufnahme zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Verkehrsunfall bei Göttingerode mit einer Schwerverletzten und zwei Leichtverletzten

Am 16.08.2024, gegen 15.45 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der L 501 - Höhe Göttingerode. Ein 66jähriger Goslarer Fahrzeugführer eines PKW übersah an der dortigen Lichtzeichenanlage einen vor ihm - bei Rotlicht haltenden PKW. Es kam zu einem Zusammenstoß. An beiden PKW entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 13.000 EUR. Weiterhin wurden in dem haltenden PKW ein 59jähriger Bad Harzburger und dessen 29jähriger Sohn leicht verletzt. Eine 35jährige Bad Harzburgerin befand sich ebenfalls in diesem Fahrzeug. Sie wurde durch den Aufprall schwer verletzt. Sie wurde ins KH Wolfenbüttel verbracht. Mit diesem Hintergrund wird gegen den Unfallverursacher auch strafrechtlich ermittelt. Die L 501 wurde im Rahmen der Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge und den Einsatz der Rettungskräfte für eine Stunde voll gesperrt.

