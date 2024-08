POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 16.08.2024

Goslar (ots) - In der Goslarer Altstadt wurde an einem geparkten Nissan durch eine bislang unbekannte Person ein Reifen beschädigt. Der graue Nissan hatte zwischen Montag, 18 Uhr und Dienstag, 7 Uhr, in der Kneippstraße 18 geparkt. In dieser Zeit beschädigte ein bislang unbekannter Täter den linken Vorderreifen mit einem spitzen Gegenstand. Hinweise zu dieser Tat ...

