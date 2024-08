Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Seesen vom 16.08.2024

Goslar (ots)

Sachbeschädigung an Kfz

Im Zeitraum von Mittwoch, den 14.08.2024, 20:30 Uhr, bis Donnerstag, den 15.08.2024, 10:15 Uhr, wurde durch einen unbekannten Täter ein Pkw, welcher im Bereich des Schulplatzes in 38723 Seesen abgestellt war, beschädigt. Hierzu trat der unbekannte Täter vermutlich gegen das Fahrzeug, so dass ein geschätzter Schaden von 500 Euro entstand. Bei sachdienlichen Hinweisen melden Sie sich bitte beim Polizeikommissariat Seesen in der Frankfurter Straße 4, 38723 Seesen oder unter der Rufnummer 05381-9440.

Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, den 15.08.2024, um 15:00 Uhr, kollidierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, beim Einfahren in eine Parklücke in der Markstraße in 38723 Seesen, mit einem dort geparkten Pkw. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer unerlaubt vom Verkehrsunfallort. Bei sachdienlichen Hinweisen melden Sie sich bitte beim Polizeikommissariat Seesen in der Frankfurter Straße 4, 38723 Seesen oder unter der Rufnummer 05381-9440.

i. A. Seyfert, POK

