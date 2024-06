Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Einreiseversuch mit gefälschten Dokumenten - Zurückweisung

Weil am Rhein (ots)

Mit gefälschten Identitätskarten versuchten ein 39-Jähriger und ein 47-Jähriger nach Deutschland einzureisen. Bei der Kontrolle durch die Bundespolizei wurde der Täuschungsversuch entdeckt.

Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten die beiden Männer am Montagabend (17.06.24) bei der Einreise am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn. Dabei legten beide Personen rumänische Identitätskarten zur Kontrolle vor. Bei der Überprüfung der Dokumente stellten die Einsatzkräfte Fälschungsmerkmale fest. Beide Männer gaben an moldauische Staatsangehörige zu sein. Wegen Urkundenfälschung und Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz wurden Strafverfahren eingeleitet. Anschließend wurden beide Personen in die Schweiz zurückgewiesen. Zudem wurde jeweils ein zweijähriges Einreiseverbot für Deutschland erlassen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell