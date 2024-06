BPOLI-WEIL: Festnahme zur Untersuchungshaft

Weil am Rhein (ots) - Ein in Spanien gesuchter 34-Jähriger wurde bei der Einreise nach Deutschland durch die Bundespolizei festgenommen. Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den spanischen Staatsangehörigen am frühen Mittwochmorgen (12.06.24) als Fahrer eines PKW am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn. Die Überprüfung des 34-Jährigen ergab einen Treffer im Schengener Informationssystem (SIS). Durch ...

