Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: In Spanien gesucht - Festnahme durch die Bundespolizei

Weil am Rhein (ots)

Ein in Spanien gesuchter 34-Jähriger wurde bei der Einreise nach Deutschland durch die Bundespolizei festgenommen.

Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den spanischen Staatsangehörigen am frühen Mittwochmorgen (12.06.24) als Fahrer eines PKW am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn. Die Überprüfung des 34-Jährigen ergab einen Treffer im Schengener Informationssystem (SIS). Durch die spanischen Behörden wird der Mann zur Festnahme zum Zwecke der Auslieferung wegen sonstigen Straftaten zum Nachteil von Personen mit einem Europäischen Haftbefehl gesucht. Der 34-Jährige wurde durch die Bundespolizei vor Ort vorläufig festgenommen. Nach der Vorführung zur Haftprüfung wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Zudem wurde gegen den 34-Jährigen ein Strafverfahren wegen Beihilfe zur unerlaubten Einreise eingeleitet. Seine Beifahrerin, eine 24-jährige kolumbianische Staatsangehörige, hält sich bereits über 250 Tage im Schengenraum auf und überschreitet damit die erlaubte Aufenthaltsdauer von 90 Tagen deutlich. Auch gegen die 24-Jährige wurde ein Strafverfahren eingeleitet und eine Zurückweisung in die Schweiz durchgeführt.

