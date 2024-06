Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Bundespolizei nimmt Untergetauchten fest

Freiburg im Breisgau (ots)

Über einen Zeitraum von mehreren Monaten hielt sich ein Mann unerlaubt im Bundesgebiet auf. In Freiburg im Breisgau geriet er in eine Kontrolle der Bundespolizei. Er sitzt jetzt in Haft und wartet auf seine Abschiebung.

Die Bundespolizei kontrollierte den 29-jährigen tunesischen Staatsangehörigen am späten Montagabend (10.06.2024) im Hauptbahnhof Freiburg im Breisgau. Zuvor war der Mann aufgefallen, da er ohne Fahrschein in einem ICE unterwegs war. Bei der Überprüfung der Fingerabdrücke des ausweislosen Mannes stellte sich heraus, dass er gesucht wurde. Da er sich der Abschiebung durch Flucht entzog und untertauchte, wurde er von der zuständigen Ausländerbehörde zur Festnahme ausgeschrieben. Wegen diverser Gewalt- und Eigentumsdelikte bestanden zudem sechs Suchvermerke, den Aufenthalt des Mannes zu ermitteln. Die Bundespolizei leitete wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz und des Erschleichens von Leistungen ein Ermittlungsverfahren ein. Auf Antrag der zuständigen Ausländerbehörde ordnete ein Haftrichter Abschiebehaft an. Der Mann wartet nun in einer Gewahrsamseinrichtung für Ausreispflichtige auf seine Abschiebung in sein Heimatland.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell