BPOLI-WEIL: Zeugenaufruf - Körperverletzung durch Pfefferspray

Weil am Rhein (ots) - Ein mit Haftbefehl gesuchter 23-Jähriger wurde am Sonntagmorgen durch die Bundespolizei in der grenzüberschreitenden Straßenbahn festgenommen. Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den tunesischen Staatsangehörigen am 2. Juni 2024 bei der Einreise in der Straßenbahn am Grenzübergang Weil am Rhein - Friedlingen. Der Mann konnte dabei keine gültigen Grenzübertrittsdokumente vorlegen. Die Überprüfung des 23-Jährigen ergab einen offenen ...

