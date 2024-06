Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Festnahme in Tram

Weil am Rhein (ots)

Ein mit Haftbefehl gesuchter 23-Jähriger wurde am Sonntagmorgen durch die Bundespolizei in der grenzüberschreitenden Straßenbahn festgenommen.

Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den tunesischen Staatsangehörigen am 2. Juni 2024 bei der Einreise in der Straßenbahn am Grenzübergang Weil am Rhein - Friedlingen. Der Mann konnte dabei keine gültigen Grenzübertrittsdokumente vorlegen. Die Überprüfung des 23-Jährigen ergab einen offenen Vollstreckungshaftbefehl wegen besonders schweren Falls des Diebstahls. Gefordert war eine Geldstrafe in Höhe von 1200 Euro. Da der Gesuchte den Geldbetrag nicht aufbringen konnte wurde er vor Ort festgenommen. Wegen der Einreise ohne gültige Dokumente wurde durch die Bundespolizei ein Strafverfahren eingeleitet. Nach Abschluss der notwendigen Maßnahmen wurde der 23-Jährige zur Verbüßung der 120-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell