Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Mehrfach Gesuchter - Widerstand bei Festnahme

Weil am Rhein (ots)

Einen mehrfach gesuchten 37-Jährigen nahmen Einsatzkräfte der Bundespolizei bei der Einreise am Grenzübergang Weil am Rhein - Friedlingen fest. Bei den Maßnahmen leistete er Widerstand und bespuckte die Einsatzkräfte.

Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den marokkanischen Staatsangehörigen am Dienstagnachmittag (11.06.24) als Reisenden in der grenzüberschreitenden Straßenbahn. Der 37-Jährige konnte hierbei keine gültigen Reisedokumente vorlegen. Die Überprüfung des Mannes ergab einen Vollstreckungshaftbefehl wegen Diebstahl, einen Untersuchungshaftbefehl wegen Diebstahl sowie Aufenthaltsermittlungen wegen Diebstahl, gefährlicher Körperverletzung und Asylgesetz. Aufgrund der bestehenden Haftbefehle wurde der Mann vor Ort vorläufig festgenommen. Im Rahmen der weiteren Maßnahmen leistete der 37-Jährige wiederholt Widerstand und versuchte die Einsatzkräfte anzuspucken, wobei er einen Beamten am Arm traf. Gegen den 37-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Da er die im Vollstreckungshaftbefehl gefordert Geldstrafe nicht aufbringen konnte wurde er zur Verbüßung der 30-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell