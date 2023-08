POL-RE: Haltern am See: 11-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Recklinghausen (ots) - Zeugen ertappten einen Tatverdächtigen am Dienstagabend gegen 21 Uhr auf einem Forellenhof an der Riedstraße bei einem Diebstahl. Kurz zuvor war in den Kühlwagen eingebrochen worden - der Alarm löste aus. Vor Ort sahen sie noch den ihnen unbekannten Mann mit Tüten in der Hand vor dem Wagen stehen, der bei deren Erblicken in ein angrenzendes ...

