Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Fünf Haftbefehle innerhalb eines Tages

Kehl/Neuried/Altenheim (ots)

Die Beamten der Bundespolizei haben gestern im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen innerhalb eines Tages fünf gesuchte Straftäter verhaftet. Am Grenzübergang Kehl Europabrücke wurde bei einem 67-jährigen deutschen Staatsangehörigen ein Untersuchungshaftbefehl wegen Diebstahl festgestellt. Er wurde heute nach richterlicher Vorführung in das Gefängnis eingeliefert. Gestern Nachmittag kam es im Kehler Stadtgebiet erneut zu einer Festnahme. Bei der Kontrolle einer 25-jährigen französischen Staatsangehörigen stellten die Beamten einen Haftbefehl wegen fahrlässiger Körperverletzung fest. Eine Bekannte der Dame konnte die fällige Geldstrafe in Höhe von 381 Euro bezahlen. Kurze Zeit später wurde ebenfalls am Grenzübergang Kehl Europabrücke eine weitere Dame festgenommen. Gegen die Dame aus Bosnien bestand ein Haftbefehl wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls. Die 25-Jährige konnte die fällige Geldstrafe in Höhe von 600 EUR bezahlen. In den Abendstunden wurde nochmals am Grenzübergang Kehl Europabrücke. Hier wurde bei einem 35-jährigen französischen Staatsangehörigen ein Haftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Auslandsfahrzeug-Pflichtversicherungsgesetz festgestellt. Auch er konnte die fällige Geldstrafe in Höhe von 681 Euro begleichen. Gestern Abend wurde am Grenzübergang in Neuried/Altenheim ein 25-jähriger französischer Staatsangehöriger festgenommen. Gegen den Mann bestand ein Haftbefehl wegen Betrugs. Er konnte die fällige Geldstrafe in Höhe von 1415,50 Euro bezahlen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell