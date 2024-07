Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahmen im Fernreisebus

Kehl (ots)

Die Beamten der Bundespolizei haben gestern im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen zwei Haftbefehle vollstreckt. Bei Kontrollen an der Kehler Europabrücke wurden zwei rumänische Staatsangehörige polizeilich kontrolliert. Beide waren Insassen eines grenzüberschreitenden Fernreisebusses. Ein 45-Jährige wurde per Haftbefehl mit einer Restfreiheitsstrafe von 636 Tagen gesucht. Ursprünglich wurde der Mann zu einer Freiheitsstrafe von 3 Jahren und 6 Monaten aufgrund gemeinschaftlicher Geiselnahme in Tateinheit mit gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung verurteilt. Er wurde in das Gefängnis eingeliefert. Der 36-Jährige wurde ebenfalls mit Haftbefehl wegen Raubes gesucht. Gegen ihn bestand eine Restfreiheitsstrafe von 402 Tagen aus der ursprünglichen Gesamtstrafe von 3 Jahren. Er wurde ebenfalls in das Gefängnis eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell