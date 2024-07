Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Sexuelle Belästigung am Bahnhof Offenburg/Bundespolizei sucht Zeugen

Offenburg (ots)

In der Nacht vom 20.07.2024 auf den 21.07.2024 in der Zeit zwischen 20:30 Uhr und 00:30 Uhr soll es am Offenburger Bahnhof zu einer sexuellen Belästigung gekommen sein.

Laut Aussage der weiblichen Geschädigten wurde sie durch drei bislang unbekannte männliche Tatverdächtige zunächst sexuell bedrängt und anschließend mehrfach an den Brüsten und im Intimbereich berührt.

Eine genaue Personenbeschreibung zu den bislang unbekannten Tatverdächtigen konnte die Geschädigte nicht abgeben.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Angaben zu der sexuellen Belästigung machen oder Hinweise zu den bislang unbekannten Tatverdächtigen geben können.

Diese werden gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell