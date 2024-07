BPOLI-OG: Widerstand geleistet

Kehl (ots) - Beamte der Bundespolizei haben gestern Morgen in einem Fernreisebus aus Frankreich einen gesuchten Straftäter festgenommen. Bei der Kontrolle an der Kehler Europabrücke wurde ein französischer Staatsangehöriger wegen Sachbeschädigung per Haftbefehl gesucht. Ein Bekannter des Mannes bezahlte die fällige Geldstrafe beim Bundespolizeirevier in Bremen und konnte damit eine 75-tägige Haftstrafe für den 34-Jährigen abwenden. Rückfragen bitte an: ...

