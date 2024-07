Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei vollstreckt drei Haftbefehle

Rheinmünster (ots)

Die Beamten der Bundespolizei am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden haben gestern Nachmittag eine gesuchte Straftäterin verhaftet. Bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Belgrad stellten die Beamten bei einer 36-Jährigen einen Haftbefehl wegen Diebstahl fest. Die serbische Staatsangehörige konnte die Geldstrafe in Höhe von 570 Euro bezahlen und anschließend ihre Reise fortsetzen. Am Abend wurde ebenfalls bei einer grenzpolizeilichen Einreisekontrolle diesmal eines Fluges aus Skopje ein 38-jähriger serbischer Staatsangehöriger vorstellig. Gegen den Mann bestand ein Untersuchungshaftbefehl wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, da er der Hauptverhandlung unentschuldigt ferngeblieben war. Er wurde heute Morgen dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, welcher den Haftbefehl in Vollzug setzte. Danach wurde der Mann in das Gefängnis eingeliefert.

