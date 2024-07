Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Mit falschen Ausweisen im Fernreisezug unterwegs

Kehl (ots)

Beamte der Bundespolizei kontrollierten gestern Morgen im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen in einem Fernreisezug von Straßburg nach Karlsruhe einen indischen Staatsangehörigen. Der 31-Jährige zeigte hierbei seinen indischen Reisepass sowie ein zeitlich abgelaufenes Schengenvisum vor. im Rahmen der polizeilichen Bearbeitung wurden in seinem Rucksack ein französischer Personalausweis, ein französischer Reisepass sowie ein sri lankischer Reisepass aufgefunden und sichergestellt. Bei allen drei Dokumenten handelte es sich um Fälschungen, und der 31-Jährige gab in der Vernehmung an, mehrere Tausend Euro dafür bezahlt zu haben. Ihm wurde die Einreise nach Deutschland verweigert, und er wurde nach Frankreich zurückgewiesen. Darüber hinaus erhält er ein mehrjähriges Einreiseverbot für Deutschland sowie eine Anzeige wegen versuchter unerlaubter Einreise und wegen des Verschaffens von falschen amtlichen Ausweisen.

