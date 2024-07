BPOLI-OG: Festnahme am Bahnhof Offenburg

Kehl (ots) - Die Beamten der Bundespolizei haben gestern Abend einen zweifach gesuchten Straftäter in Kehl festgenommen. Gegen einen 34-jährigen ungarischen Staatsangehörigen bestanden zwei Haftbefehle wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Da der Mann die fällige Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er zur Verbüßung einer Ersatzfreiheitsstrafe von insgesamt 109 Tagen in das Gefängnis eingeliefert. Rückfragen bitte an: Bundespolizeiinspektion Offenburg Saskia Fischer ...

