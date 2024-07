BPOLI-OG: Zweifach gesucht

Offenburg (ots) - Die Beamten der Bundespolizei haben gestern am Bahnhof in Offenburg einen gesuchten Straftäter festgenommen. Gegen einen 41-Jährigen bestand ein Haftbefehl wegen des tätlichen Angriffs aufs Vollstreckungsbeamte in Tateinheit mit Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Da der polnische Staatsangehörige die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er zur Verbüßung einer Ersatzfreiheitsstrafe von 89 Tagen in das Gefängnis eingeliefert. ...

