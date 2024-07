Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei stellt Missbrauch von Ausweispapieren fest

Kehl (ots)

Beamte der Bundespolizei haben heute Morgen im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen einen Ausweismissbrauch festgestellt. Ein 33-jähriger Mann aus Algerien, wurde als Insasse eines grenzüberschreitenden Fernreisebusses, am Grenzübergang Kehl Europabrücke angetroffen und polizeilich kontrolliert. In der Kontrolle zeigte der Mann den Beamten einen französischen Führerschein vor. Bei genauerer Inaugenscheinnahme und Abgleich der Person mit dem Lichtbild des Führerscheins, wurde durch die Beamten festgestellt, dass es sich bei dem Mann nicht um die abgebildete Person auf dem Führerschein handelte. In einer ersten Befragung gab der Mann an, dass es sich bei dem vorgezeigten Führerschein um den seines Bruders handeln würde. Ihm wurde daraufhin die Einreise verweigert und er muss mit Anzeigen wegen des Verschaffens von falschen amtlichen Ausweisen sowie wegen versuchter unerlaubter Einreise rechnen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell