Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Drei Haftbefehle vollstreckt

Kehl/Rheinmünster (ots)

Die Beamten der Bundespolizei haben gestern im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen drei Haftbefehle vollstreckt. Eine Streife der Gemeinsamen Deutsch Französischen Diensteinheit nahm gestern Morgen am Bahnhof in Kehl einen 40-jährigen georgischen Staatsangehörigen fest. Dieser reiste zuvor in einem grenzüberschreitenden Nahverkehrszug von Frankreich nach Deutschland ein. Gegen den Mann bestand ein Untersuchungshaftbefehl wegen mehreren Diebstahl. Er wurde am Nachmittag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt welcher den Haftbefehl in Vollzug setzte. Danach wurde der Mann in das Gefängnis eingeliefert. Gestern Nachmittag wurde ebenfalls in einem grenzüberschreitenden Nahverkehrszug ein 35-jähriger georgischer Staatsangehöriger kontrolliert. Gegen den Mann bestanden zwei Haftbefehle wegen Diebstahl. Da er die fälligen Geldstrafen nicht bezahlen konnte, wurde er zur Verbüßung einer Freiheitsstrafe von insgesamt 127 Tagen in das Gefängnis eingeliefert. Am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden wurde gestern Nachmittag bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Serbien ein 73-jähriger serbischer Staatsangehöriger festgenommen. Gegen den Mann bestand ein Haftbefehl wegen des Diebstahls mit Waffen. Er konnte die fällige Geldstrafe in Höhe von 1273,50 Euro bezahlen und seine Reise fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell