POL-NI: Stadthagen - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Nienburg (ots) - (Oth) Am Montag, den 18.12.2023 ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Hannoverschen Straße in Nienburg. Auf dem dortigen Parkplatz einer Zahnarztpraxis wurde der KIA einer 74-Jährigen beschädigt. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug hat den ordnungsgemäß abgestellten KIA vermutlich beim Einparken touchiert. An dem KIA entstand ein Sachschaden von 1500 Euro. Aufgrund der Unfallspuren an dem KIA ...

mehr