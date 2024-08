Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Verbundkontrolle "Glückspielautomaten" zwischen Polizei und Netzwerkpartnern wird als Erfolg gewertet: Gewerbetreibende im Landkreis Goslar kontrolliert

Goslar (ots)

Gemeinsam mit Netzwerkpartnern der Städte Goslar, Bad Harzburg, Seesen, Clausthal-Zellerfeld und Braunlage, dem Finanzamt Goslar-Bad Gandersheim sowie der Steuerfahndung Braunschweig, kontrollierte die Polizei Goslar am Mittwochabend verschiedene Gewerbetreibende im gesamten Landkreis. Überprüft wurden u.a. die Regelungen zum Betreiben von Geldspielgeräten sowie Lokalitäten der Schank-und Speisewirtschaft sowie Spielhallen. Weiterhin standen die Einhaltung von angemeldeten Leistungen und die Überprüfung der Kassensysteme, aber auch steuerrechtliche Aspekte im Fokus der Kontrollen. Die Einsatzkräfte starteten um 19:00 Uhr und wurden schnell fündig. Beispielsweise wurden in einer Bar in der Innenstadt von Goslar Spieltische festgestellt, die zum illegalen Glücksspiel verwendet werden können. Bis zum Ende der Maßnahmen gegen 23:00 Uhr ergaben sich weitere Verstöße. Aufgrund von Erkenntnissen aus Ermittlungsverfahren wurden Strafprozessuale Maßnahmen umgesetzt. Mehrere Strafverfahren wurden eingeleitet. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Es wird nachberichtet. Die getroffenen Feststellungen zeigen die Notwendigkeit solcher Kontrollen auf und werden als Erfolg gewertet. Die Netzwerkpartner waren sich einig, diese gemeinsamen Kontrollen fortzusetzen.

