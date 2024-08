Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 13.08.2024

Goslar (ots)

Die landesweite Aktionswoche "mobile Verkehrskontrollen" führte in der vergangenen Woche zu zahlreichen Feststellungen im Landkreis.

Am Dienstagvormittag wurden insgesamt 38 Verstöße bei einer Geschwindigkeitskontrolle protokolliert. Der Kontrollort lag in Seesen auf der Lauthenthaler Straße, nahe des Kindergartens, wo die Geschwindigkeit auf 30 km/h begrenzt ist. Sieben Mal kam es zu Verstößen im Ordnungswidrigkeitenbereich und ein Verkehrsteilnehmer muss mit einem Fahrverbot rechnen. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit lag an diesem Tag bei 77 km/h.

Eine ganztägige mobile Verkehrskontrolle auf der B4 in Bad Harzburg auf Höhe des Radauwasserfalls ergab neun Geschwindigkeitsverstöße. Hiervon wurden acht Verkehrsteilnehmer mündlich verwarnt und eine Verkehrsordnungswidrigkeit verfolgt.

Bei mobilen Verkehrskontrollen in Goslar und Seesen am vergangenen Donnerstag kontrollierten die eingesetzten Beamten vier Verkehrsteilnehmer, die ohne angelegten Sicherheitsgurt unterwegs waren. Entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet. Einem Verkehrsteilnehmer wurde die Weiterfahrt untersagt, da durch die baulichen Veränderungen an seinem Fahrzeug die Betriebserlaubnis erloschen war.

Den Abschluss der Aktionswoche bildete am Sonntag eine Verkehrskontrolle auf der B4 zwischen Braunlage und Hohegeiß. 160 Geschwindigkeitsverstöße wurden auf der Unfallhäufungslinie am sogenannten Kesselberg protokolliert, 125 Verwarngelder und 35 Ordnungswidrigkeitenverfahren waren das Ergebnis. 17 Verkehrsteilnehmer erwartet zudem ein Fahrverbot. Die höchste Tempoüberschreitung von 126 km/h bei erlaubten 50 km/h wurde bei einem Motorradfahrer gemessen. Der schnellste gemessene Pkw lag mit 94 Km/h dicht auf.

Am vergangenen Wochenende entwendeten bislang unbekannte Tatverdächtige in Goslar diverse Baumaterialien.

Zwischen Freitag, 14.30 Uhr und Montag, 7 Uhr, öffneten der oder die Täter auf einer Baustelle in der Königsberger Straße gewaltsam einen Baucontainer und entwendeten diverse Baumaterialien. Der Schaden wird auf etwa 1150 Euro geschätzt.

Hinweise oder Beobachtungen, die mit dieser Tat in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei Goslar unter der Rufnummer (05321) 3390 entgegen.

Auf der Hildesheimer Straße in Goslar wurde durch einen bislang unbekannten Täter am Montagnachmittag ein Pkw aufgebrochen.

Zwischen 15.25 Uhr und 15.50 Uhr hatte der tatbetroffene Audi Q5 auf dem Parkplatz am alten Friedhof geparkt. In dieser Zeit wurde die Beifahrerscheibe eingeschlagen und aus dem Pkw eine unter dem Beifahrersitz liegende Handtasche mit Ausweisen, einem Mobiltelefon sowie Geldbörse mit etwa 100 Euro Bargeld entwendet.

Hinweise zur Tat oder Beobachtungen, die mit dieser in Verbindung stehen könnten, nimmt die Polizei Goslar unter der Amtsnummer (05321) 3390 entgegen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei, sich durch einfache Verhaltensregeln vor Langfingern zu schützen:

- Ihr Auto ist kein Tresor - bewahren Sie weder Wertgegenstände noch Geld im Fahrzeug auf. - Beachten Sie, dass Diebe jedes Versteck im Auto kennen. - Schließen Sie Ihr Fahrzeug stets ab. Achten Sie bei einem Funkschlüssel darauf, dass Ihr Auto tatsächlich abgeschlossen ist.

