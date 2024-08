Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 12.08.2024

Goslar (ots)

Am Sonntag verunfallten im Oberharz zwei Motorradfahrer und zogen sich dabei Verletzungen zu. Zunächst fuhr ein 67-jähriger Bielefelder gegen 10.30 Uhr mit seiner BMW auf der B 4 von Braunlage in Richtung Hohegeiß. Zwischen dem Ortsausgang Braunlage und dem Abzweig zur B 242 überholte er ein Wohnmobil, kam anschließend beim Wiedereinscheren nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in den Straßengraben. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu und wurde zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus Goslar verbracht. Am Krad entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von etwa 3.000 Euro.

Gegen 14 Uhr war ein 31-jähriger Mann aus Dahlum mit seinem Motorrad Honda von Altenau Richtung Clausthal-Zellerfeld unterwegs, als er im Bereich einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und stürzte. Der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu und wurde ins Krankenhaus Goslar verbracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

+++

Auf der Bundesstraße 241 ereignete sich am Sonntagmittag ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde.

Gegen 14 Uhr befuhr eine 65-jährige Frau aus Salzgitter mit ihrem Quad die B 241 von Goslar in Richtung Clausthal-Zellerfeld. Im Bereich Sennhütte bemerkte sie einen am rechten Fahrbahnrand haltenden VW T-Roc eines 39-jährigen Hamburgers zu spät und kam beim Ausweichen aufgrund eines Fahrfehlers nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei zog sich die 65-Jährige Verletzungen zu und wurde ins Krankenhaus verbracht. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

+++

In der Nacht von Samstag auf Sonntag drangen unbekannte Täter in ein Hotel in Wolfshagen ein. Die bislang unbekannten Täter drangen über ein Fenster in ein Hotel auf der Straße "Am Borgbersbach" ein und durchwühlten die dortige Räumlichkeit. Anschließend konnten die Täter unerkannt vom Tatort flüchten. Zu dem erlangten Diebesgut können zu diesem Zeitpunkt keine Angaben gemacht werden.

+++

Unbekannte verschafften sich in der Zeit von Samstagabend und Sonntagmorgen unerlaubt Zugang zu einer Gaststätte auf der Straße "Die Meine".

Bislang unbekannte Täter drangen in der Nacht zu Sonntag durch ein Fenster in die Gaststätte ein, durchstöberten diese und bedienten sich an Nahrungsmitteln. Anschließend entkamen die Täter unerkannt. Zum Diebesgut kann bislang keine Aussage getroffen werden.

Hinweise oder Beobachtungen, die mit beiden Taten in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei Goslar unter der Telefonnummer (05321) 3390 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell