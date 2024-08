Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg vom 10.08.2024

Goslar (ots)

- Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Bad Harzburg. Bereits am Mittwoch, 07.08.2024, im Zeitraum von 07:30 Uhr bis 13 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Eine 50-jährige Ilsenburgerin parkte ihren weißen Opel Corsa in der Bismarckstraße in Höhe Hausnummer 8. Bei ihrer Rückkehr stellte sie einen stark beschädigten vorderen linken Kotflügel und Stoßstange an ihrem Pkw fest. Der bislang unbekannte Verursacher streifte vermutlich beim Rangieren den geparkten Pkw und entfernte sich im Anschluss, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Sachschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Harzburg unter der Telefonnummer 05322-55480 zu melden.

- Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Vienenburg. Der Nutzer eines Tischlereifahrzeuges parkte seinen VW Crafter in der Straße "Am Schäferhof" in Vienenburg. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines weiteren Transporters beschädigte am frühen Samstagmorgen, um 03:07 Uhr, im Vorbeifahren den linksseitigen Glastransporteraufbau des VW Crafter und entfernte sich anschließend, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Der Sachschaden am Tischlereifahrzeug wird auf 1.000 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizeistation Vienenburg unter der Telefonnummer 05324-787490 zu melden.

i. A. Frischemeier, PHK

