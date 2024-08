Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der Polizeiinspektion Goslar vom 10.08.2024

Goslar (ots)

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Am Freitag, den 09.08.2024, zwischen 11:15 und 11:30 Uhr, befuhr ein mit zwei Personen besetzter PKW mit Osteröder Zulassung die Park- und Pausenflächen der Berufsbildenden Schule Baßgeige in der Bornhardtstraße in Goslar mit überhöhter Geschwindigkeit. Hierdurch musste eine dort verweilende Personengruppe dem PKW ausweichen. Der PKW entfernte sich anschließend und konnte kurze Zeit später auf der Bornhardtstraße abgestellt festgestellt werden. Gegen den unbekannten Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Trunkenheit im Verkehr

Eine weibliche PKW-Führerin befuhr am Samstag, den 10.08.2024, gegen 00:00 Uhr, zunächst die Bundestraße 82 und anschließend die Straße im Tölletal in Wolfshagen in auffälliger Fahrweise. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,03 Promille. Im Anschluss wurde der Gegen die Fahrzeugführerin wurde ein Strafverfahren gem. §316 StGB eingeleitet und eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Brand eines Mehrfamilienhauses

Am Samstag, den 10.08.2024, gegen 03:00 Uhr, gerät aus bislang unbekannter Ursache die Fassade eines Mehrfamilienhauses in Brand. Das hier entstandene Feuer breitete sich schnell in die darüber liegende Wohnung aus. Ein Bewohner konnte durch Polizeibeamte und Feuerwehr aus dem brandbetroffenen Objekt evakuiert und anschließend in ein Krankenhaus verbracht werden. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich derzeit auf ca. 50000 Euro.

Zeugen die sachdienliche Hinweise zur Tat oder Personen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Goslar, Tel.: 05321-339 0, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell