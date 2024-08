POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 09.08.2024

Goslar (ots) - Zwei Brände in zwei Tagen im Landkreis Aus bislang unbekannter Ursache gerieten am frühen Mittwochmorgen Filterstäube, ein Abfallprodukt aus der Produktion in einer Lagerhalle eines metallverarbeitenden Betriebes, in Brand. Die Feuerwehr war gegen 03:45 Uhr wegen eines Schwelbrandes in der Landstraße in Harlingerode alarmiert worden. Aufgrund der ...

mehr