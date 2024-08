Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 08.08.2024

Goslar

Zwei Brände in zwei Tagen im Landkreis

Aus bislang unbekannter Ursache gerieten am frühen Mittwochmorgen Filterstäube, ein Abfallprodukt aus der Produktion in einer Lagerhalle eines metallverarbeitenden Betriebes, in Brand. Die Feuerwehr war gegen 03:45 Uhr wegen eines Schwelbrandes in der Landstraße in Harlingerode alarmiert worden. Aufgrund der nicht unerheblichen Rauchentwicklung wurden zeitweise die Anwohner der Adenbergsiedlung gebeten Fenster und Türen geschlossen zu halten und die Klimaanlagen auszustellen. Die Löscharbeiten der eingesetzten Feuerwehren dauerten mehrere Stunden an. Zu diesem Zweck musste die Kreisstraße 70 gesperrt werden. Die Schadenshöhe wird derzeit auf 2000EUR geschätzt.

Am frühen Donnerstagmorgen gerieten aus bislang unbekannter Ursache zwei in der Lierestraße in Vienenburg in Brand. Die Löscharbeiten dauern an. Der Brandort wurde weiträumig abgesperrt, sodass die Goslarsche Straße vom Bahnübergang bis zur Einmündung Kaiserstraße zeitweise gesperrt war. Die Lierestraße ist von der Goslarschen Straße bis zum Kreisverkehr auf der Brückenstraße weiterhin nicht befahrbar. Circa 150 Feuerwehrleute aus verschiedenen örtlichen Feuerwehren sind seit Stunden im Einsatz. Nach aktuellen Stand wurde ein Feuerwehrmann leicht verletzt. Ersten Ermittlungen zufolge ist ein geschätzter Schaden von einer Million Euro entstanden.

Die Polizei hat an beiden Brandorten die Ermittlungen zur den Brandursachen aufgenommen.

Junger Mann verstirbt im Naturschwimmbad Am Mittwochabend ist ein 25- jähriger Mann, der in Clausthal- Zellerfeld wohnhaft ist, im Naturschwimmbad "Oberer Hausherzberger Teich" mit seinen Begleitern im Badesee schwimmen gegangen. Die Begleiter stellten nach einiger Zeit das Fehlen des jungen Mannes fest und wählen den Notruf. In dem folgenden größeren Einsatz der Feuerwehr Clausthal- Zellerfeld, bei dem auch Taucher zum Einsatz kamen, konnte der Mann nur noch leblos aus dem See geborgen werden. Der Notarzt stellte in der Folge den Tod des Mannes fest. Die Polizei und der Rettungsdienst waren ebenfalls im Einsatz.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Erste Ergebnisse deuten darauf hin, dass es sich um einen Badeunfall handelt.

