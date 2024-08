Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg vom 06.08.2024

Goslar (ots)

1. Erfolgreicher Schockanruf

Bad Harzburg. Am Montagnachmittag gingen bei der Polizei Bad Harzburg einzelne Hinweise bezüglich diverser Formen von Schockanrufen im entsprechenden Zuständigkeitsbereich ein. Trotz vielfacher Warnhinweise in den Medien wurde eine ältere Dame Opfer dieser Masche. Der Frau wurde am Telefon durch einen vermeintlichen Polizeibeamten vorgegaukelt, dass es in ihrer Nachbarschaft zu einer Einbruchserie kam und es bei bereits festgenommenen Personen Hinweise auf einen bevorstehenden Einbruch bei ihr gäbe. Dementsprechend seien ihre Wertsachen zu Hause nicht mehr sicher und würden von einem Kollegen zur "Eigentumsverwahrung" abgeholt. Am Abend kam es schließlich zur Übergabe von Bargeld in einem mittleren vierstelligen Betrag an einen bislang unbekannten Mann. Hinweise auf genutzte Fahrzeuge oder weitere Personen haben sich bislang nicht ergeben. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen der Übergabe, sich unter 05321/339-0 oder bei der Polizei Bad Harzburg 05322/5548-0 zu melden.

Ergänzend ergehen folgende Hinweise zum Umgang mit solchen Phänomenen:

- Die Polizei wird Sie niemals um Geld oder Wertsachen bitten! - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und übergeben Sie grundsätzlich niemals Geld oder Wertsachen an fremde Personen. - Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung. Kontaktieren Sie ihre örtliche Polizeidienststelle. - Legen Sie einfach auf! Beenden Sie aktiv das Gespräch! - Die Polizei ruft niemals mit der Rufnummer 110 oder einer Vorwahl und 110 an! - Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei! - Informieren Sie Angehörige, die nicht über entsprechende Medien bzw. Zugänge zu Informationen aus den sozialen Medien verfügen.

2. Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Vienenburg. Am Montagabend gegen 20:50 Uhr befuhr ein 25-jähriger Vienenburger mit einem Transporter den Kirchweg und musste verkehrsbedingt vor einem geschlossenen Bahnübergang halten. Anschließend fuhr er rückwärts und stieß gegen den Volvo eines bereits hinter ihm stehenden 21-jährigen Goslarers. Bei der Unfallaufnahme konnte bei dem Vienenburger eine Alkoholbeeinflussung festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,33 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Die Sachschäden an beiden Fahrzeugen wurden auf 4.500 Euro geschätzt.

i. A. Frischemeier, PHK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell