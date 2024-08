Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar für den Bereich Goslar und Langelsheim für die Zeit von Samstag, 03.08.2024, 12:00 Uhr, bis Montag, 05.08.2024, 12:00 Uhr

Goslar (ots)

Sachbeschädigung durch Farbschmierereien in Langelsheim

Am Sonntag, den 04.08.2024, gegen 08:30 Uhr, kommt es im Landkreis Goslar, Ortsteil Langelsheim, im Bereich Harzstraße, Steinweg, Obere Mühlenstraße, Kastanienallee und der Ringstraße, an ca. 20 unterschiedlichen Objekten zu roten Farbschmierereien. Hierbei werden auf einer Strecke von ca. zwei Kilometern div. Objekte (Außenfassaden, Mülleimer, Postkästen, Stromverteilungskästen, Verkehrszeichen etc.) mit einem Graffiti beschmiert. Eine Zeugin beobachtet eine unbekannte männliche Person im Bereich der Tatörtlichkeiten mit einer Schablone in der Hand und roten Farbrückständen an dessen Händen. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen kann die besagte Person nicht angetroffen werden. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05321-339-0 bei der Polizeiinspektion Goslar zu melden.

Einbruchsdiebstahl alte Realschule "Goldene Aue"

Im Zeitraum von Donnerstag, den 01.08.2024 bis Montag, den 05.08.2024, kommt es in dem alten Realschulgebäude "Goldene Aue", in der Bornhardtstraße in Goslar, OT Baßgeige, zu einem Diebstahl von div. Buntmetallen. Bislang unbekannte Täter verschaffen sich Zugang zum Objekt und entwenden aus den Kellerräumen div. Kupferrohre und Metallkabel. Anschließend wird das Diebesgut auf unbekannte Art und Weise vom Tatort entfernt. Eine Spurensuche und Spurensicherung hat vor Ort stattgefunden. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05321-339-0 bei der Polizeiinspektion Goslar zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell