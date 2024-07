Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugenaufruf: Fahrzeug entfernt sich pflichtwidrig nach Verkehrsunfall - Wer kann Hinweise geben?

Bad Frankenhausen (ots)

Am Donnerstag, den 18. Juli, ereignete sich am Anger ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein Unfallbeteiligter pflichtwidrig von der Unfallstelle entfernte. Während der Zustellung eines Paketes stieß ein braunes Fahrzeug gegen 10.40 Uhr gegen das gelbe auf Höhe der Hausnummer 27 parkende Lieferfahrzeug. Im Anschluss entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer. An dem flüchtigen Fahrzeug, welches in Richtung Innenstadt fuhr, entstand vermutlich im hinteren Bereich der Fahrerseite ein Sachschaden.

Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser ermitteln derzeit nach dem flüchtigen Fahrzeug und bitte Zeugen sich unter der Telefonnummer 0361/5743 65 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0185026

