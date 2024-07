LPI-NDH: Diebe in Schnellimbiss

Altengottern (ots) - Am Montagabend geriet ein Traktor, der auf einem Feldweg nahe Altengottern unterwegs war in Brand. Die Feuerwehr kam zum Einsatz, um das Feuer zu löschen. Ersten Ermittlungen zufolge war ein technischer Defekt am Fahrzeug für den Brand ursächlich. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: 03631/961503 E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de ...

