LPI-NDH: Traktor in Brand geraten

Nordhausen (ots) - Ein Motorradfahrer ist am Montagnachmittag bei einem Sturz verletzt worden. Er befuhr kurz vor 15.30 Uhr einen Schotterweg der Straße An der Eisenbahn in Richtung der Straße der Einheit. Aus noch ungeklärter Ursache rutschte das Motorrad weg und der Fahrer kam zu Fall. Der Motorradfahrer musste im Krankenhaus behandelt werden. An seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro. ...

mehr