LPI-NDH: Diebe auf Firmengeländen

Heilbad Heiligenstadt (ots) - Am Montag kam es in der Wilhelmstraße zur Mittagszeit zu dem Brand einer Mülltonne in einem Wohngebäude. Durch die Brandzehrung kam es zu Beschädigungen an dem Gebäude. Zur Brandursache ermitteln Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld. Derzeit wird von einer fahrlässigen Brandstiftung in Folge unsachgemäßer Müllentsorgung ausgegangen. Wegen des Verdachtes der Rauchgasintoxikation von ...

