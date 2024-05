Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 240517-4-pdnms: Eckernförde: Schwerer Verkehrsunfall

Eckernförde (ots)

Am Freitagnachmittag kam es zu in Eckernförde zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Eine Frau wurde schwer verletzt.

Nach ersten Ermittlungen der Eckernförder Polizei war ein 49 Jahre alter Rendsburger um kurz nach 14 Uhr mit seinem Mercedes auf dem Domstag in Richtung Berliner Straße unterwegs. An der Kreuzung Domstag/ Sehestedter Straße/ Auf der Höhe missachtete der Mann vermutlich das Rotlicht. Es kam zur Kollision mit dem Hyundai einer 78-jährigen Eckernförderin, die aus der Sehestedter Straße kommend weiter geradeaus in die Straße Auf der Höhe fahren wollte. Ihr Fahrzeug überschlug sich infolge der Kollision. Auch der VW Caddy eines 72-jährigen Eckernförders, der von der Straße Auf der Höhe nach rechts in den Domstag einbiegen wollte, wurde in den Unfall verwickelt.

Die Frau wurde in ihrem Auto eingeklemmt und musste von der Freiwilligen Feuerwehr Eckernförde befreit werden. Sie kam mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Kieler Krankenhaus. Der vermutliche Unfallverursacher wurde leicht verletzt, der Fahrer des Caddy blieb unverletzt. Zwei der Unfallwagen mussten abgeschleppt werden.

Die Höhe des Sachschadens wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Die Kreuzung musste für die Rettungsmaßnahmen etwa eine Stunde gesperrt werden, wodurch es im Stadtgebiet zu Verkehrsbehinderungen kam. Neben Feuerwehr und Rettungsdienst waren zwei Streifen des Eckernförder Polizeireviers vor Ort.

Kai Kröger

